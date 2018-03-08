مرشح للانتخابات الرئاسية المصرية: المشروع القومي الأكبر هو إعادة بناء الإنسان المصري

قال المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية، موسى مصطفي موسى، إن حزب الغد يؤمن بأن المشروع القومي الأكبر هو "إعادة بناء الإنسان المصري، صحته، وتعليمه، وأمنه".

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وأكد موسى في بيان له، أمس الأربعاء، أن حزبه يؤمن بضرورة توسيع الطبقة الوسطى المصرية، وتبني سياسات اقتصادية حقيقية داعمة لها، باعتبارها الحامل الطبيعي للمشروع الوطني الديمقراطي.

وأضاف أنه يؤمن بأهمية مكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية والفساد والفقر والبطالة والعشوائيات، والحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية، وعلى مجري النهر والثروات الطبيعية.

كما أشار إلى أن حزب الغد يؤمن بمبدأ سيادة القانون علي الجميع، والحضور الكلي الكامل للدولة المصرية، منوها إلى أن الحزب يؤمن بضرورة تشجيع "الرأسمالية الوطنية"، وتوسيع قاعدتها، وإزالة العقبات التي تمنع نموها.

المصدر: بوابة الأهرام

رُبى آغا