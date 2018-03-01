منافس السيسي: "هخلي كيلو اللحمة بـ20 جنيه"

اعتبر المهندس موسى مصطفى موسى المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية، أن الدولة المصرية من أغنى بلدان العالم وأن السبب الرئيسي في الديون المترتبة عليها هو سوء آليات الاستثمار والتمويل.

وأضاف مصطفى في حديث متلفز، أن الرأسمالية الوطنية ستسهم في تحقيق العديد من النجاحات، وأن الزيادة السكانية ليست مشكلة والصين خير مثال.

وأشار إلى أن الرأسمالية الوطنية، تعطي الحق للمواطن في الحصول على أسهم في مشاريع الدولة وليس امتلاكها، وأنه يفكر في منظومة مالية متكاملة ليستفيد منها المواطن البسيط.

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وأوضح أن طائرة التصدير قادرة على تحميل 35 طنا، وأنه يجب بعد عودة الطائرات من إثيوبيا وجنوب إفريقيا تحميلها باللحوم وإنزالها في مصر، وأضاف: "هخلي كيلو اللحمة بـ20 جنيه بس".

وأكد موسى، أن سعر الخروف في دول جنوبي إفريقيا يصل إلى 50 دولارا وبالتالي الكيلو يصل إلى حوالي دولار ونصف فقط، وأنه سيستحدث جهات مخصصة لبيع تلك اللحوم، إذا ما فاز برئاسة البلاد.

المصدر: "مواقع مصرية"