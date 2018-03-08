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محمد بن سلمان يدلي بأول حديث للإعلام الأمريكي

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محمد بن سلمان يدلي بأول حديث للإعلام الأمريكي
CBS NEWS
محمد بن سلمان خلال لقائه مراسلة CBS
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خصّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قناة "CBS" بأول حديث مطول للإعلام الأمريكي قبل أيام من زيارته المرتقبة لواشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وأجرت المقابلة مراسلة برنامج "60 دقيقة"، نورا دونيل، خلال زيارتها للرياض، أين التقت محمد بن سلمان، الذي وصفه موقع "News CBS"، بأنه "أحد أقوى الزعماء في الشرق الأوسط".

وذكر تقرير نشره الموقع، أمس الأربعاء، "أن السعودية تشهد في الوقت الحالي تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية هائلة، أبرزها حملة تطهير الفساد التي شملت عددا من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين، وكذلك القرار التاريخي الذي سمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة".

ويعتبر حديث ولي العهد الأول الذي يدلي به مسؤول سعودي لشبكة إعلام أمريكية منذ عام 2005، بحسب التقرير.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء سيبث يوم الأحد 18 مارس الجاري، أي قبل يومين من لقائه ترامب.

المصدر: CBS NEWS

رُبى آغا

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