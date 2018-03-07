بريطانيا والسعودية تطمحان لزيادة التبادل التجاري حتى 65 مليار جنيه استرليني

أعلنت بريطانيا أن هناك خطة لزيادة التجارة والاستثمار المتبادلين بين لندن والرياض إلى 65 مليار جنيه استرليني (90.29 مليار دولار) خلال الأعوام القادمة.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان بعد اجتماعها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لندن: "تم الاتفاق خلال الاجتماع على هدف طموح لتجارة متبادلة وفرص استثمار بحوالي 65 مليار جنيه على مدار الأعوام المقبلة، بما في ذلك استثمار مباشر في المملكة المتحدة ومشتريات عامة سعودية جديدة من شركات في الملكة المتحدة".

وأضاف البيان أن "هذه دفعة مهمة لازدهار المملكة المتحدة ودلالة واضحة على الثقة الدولية القوية باقتصادنا بينما نستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي".

وأشير في البيان إلى أن فرص الاستثمار هذه ستشمل العديد من القطاعات، بما فيها التعليم والثقافة والرعاية الصحية والتكنولوجيات والطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية.

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية دعمها الثابت لبرنامج "رؤية 2030" التنموي السعودي، ورحبت بالإصلاحات الأخيرة في السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أنه عقد في لندن اليوم الأربعاء اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية للبلدين.

المصدر: رويترز، موقع الحكومة البريطانية

أنطون زوييف