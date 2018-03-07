ماي وبن سلمان يتفقان على مواجهة "التدخلات" الإيرانية

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها اتفقت مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أهمية مواجهة نشاطات إيران الهادفة إلى "زعزعة استقرار" المنطقة.

وأضاف المكتب أن الجانبين أكدا على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن، وعلى ضرورة السماح الكامل وغير المشروط لوصول المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية إلى داخل البلاد، بما في ذلك من خلال الموانئ.

وعلى الصعيد الاقتصادي أعربت رئيسة الوزراء البريطانية وولي العهد السعودي عن أملهما في رفع حجم التجارة المتبادلة بين بلديهما إلى 65 مليار جنيه استرليني (90.3 مليار دولار).

وأشار المكتب إلى أن محادثات الاستثمار السعودي تعد دلالة واضحة على الثقة الدولية في الاقتصاد البريطاني، في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

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المصدر: وكالات

علي جعفر