ملكة بريطانيا تستقبل ولي العهد السعودي
استقبلت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قصر باكنغهام في لندن.
وأقامت الملكة إليزابيث مأدبة غداء على شرف ولي العهد السعودي، وهو تكريم نادر يقتصر على رؤساء الدول.
فيديو | وصول #ولي_العهد لقصر #باكنجهام. #الإخبارية#محمد_بن_سلمان_في_بريطانياpic.twitter.com/dYkgknFeu7— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 7, 2018
وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على رأس مستقبلي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.
وبعد الغداء، سيلتقي ولي العهد والوفد المرافق له برئيسة الوزراء تيريزا ماي وحكومتها في مقرها لتدشين "مجلس الشراكة الاستراتيجية" البريطاني السعودي، وهو مبادرة لتشجيع الإصلاحات الاقتصادية في السعودية وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة والدفاع والأمن.
صورة | الملكة #اليزابيث الثانية تستقبل في قصر #باكنجهام#ولي_العهد. #الإخبارية#ولي_العهد_في_بريطانيا#المملكة#CrownPrinceUKpic.twitter.com/t3vxUwsgXW— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 7, 2018
المصدر: وكالات
علي جعفر