ملكة بريطانيا تستقبل ولي العهد السعودي

استقبلت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قصر باكنغهام في لندن.

وأقامت الملكة إليزابيث مأدبة غداء على شرف ولي العهد السعودي، وهو تكريم نادر يقتصر على رؤساء الدول.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على رأس مستقبلي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وبعد الغداء، سيلتقي ولي العهد والوفد المرافق له برئيسة الوزراء تيريزا ماي وحكومتها في مقرها لتدشين "مجلس الشراكة الاستراتيجية" البريطاني السعودي، وهو مبادرة لتشجيع الإصلاحات الاقتصادية في السعودية وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة والدفاع والأمن.

المصدر: وكالات

علي جعفر