ما حقيقة التصريحات المنسوبة لمحمد بن سلمان بشأن ضم تركيا لـ "مثلث الشر"؟

تداولت بعض وسائل الإعلام العربية والدولية تصريحات منسوبة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تدعي بأنه اعتبر تركيا جزءا من "مثلث الشر" سوية مع إيران وجماعات إرهابية.

ونفت السفارة السعودية بأنقرة صحة هذه الأنباء. وأوضح المتحدث الإعلامي باسم السفارة في تصريح له:

إشارة إلى التقارير الصحفية التي ذكرت أن سمو ولي العهد قد ذكر في لقاء له مع بعض الإعلاميين في القاهرة أن هناك قوى للشر في المنطقة وكان من ضمنها ما نقله بعضهم بأن سموه قال إنها "تركيا". فإننا نوضح أن المقصود بكلام سمو ولي العهد هو ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين والجماعات الراديكالية.

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وسبق لبعض وسائل الإعلام المصرية أن ذكرت أن الأمير محمد بن سلمان تحدث عن "مثلث الشر"، واعتبر أنه يضم تركيا أو "العثمانيين"، كما وصفها البعض، وإيران التي "تصدر الثورة" ومنظمات إرهابية، على حد الزعم.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف