نائب عراقي يدعو لبناء الملعب السعودي في أبو غريب

دعا أحد أعضاء مجلس النواب العراقي، رئيس الوزراء حيدر العبادي، لاختيار قضاء "أبو غريب" غربي بغداد موقعا لبناء الملعب، الذي وعدت المملكة العربية السعودية ببنائه كهدية للبلاد.

وقال النائب عن "تحالف القوى العراقية" طلال الزوبعي، إن قضاء أبو غريب تعرض إلى هجمة إرهابية كبيرة، وهو أولى من غيره ببناء الملعب فيها كدعم معنوي.

وأضاف الزوبعي أن القضاء هو الوحيد في محافظة بغداد الذي لا يضم أي ملعب رياضي نظامي.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أعلن أمس، أن الملعب المقدم هدية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، سيكون في العاصمة بغداد، وسيتسع لـ 100 ألف متفرج.

يذكر أن قضاء أبو غريب اشتهر عالميا بسجنه، الذي استخدمته القوات الأمريكية بعد غزوها العراق، حيث أظهرت صور مسربة الفظائع التي ارتكبها الجنود الأمريكيون بحق المعتقلين هناك.

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المصدر: السومرية نيوز

علي جعفر