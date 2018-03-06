نتنياهو: السعودية سمحت لـ"طيران الهند" باستخدام أجوائها في رحلاتها إلى إسرائيل

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن السعودية منحت شركة طيران الهند "إير إنديا" إذن التحليق فوق أراضيها من وإلى إسرائيل فيما لم يعلق الجانبان السعودي والهندي على تصريح نتنياهو بعد.

وجاء تصريح بنيامين نتنياهو الاثنين في واشنطن بعد اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيمثل رفع السعودية الحظر المفروض على استخدام إسرائيل مجالها الجوي منذ 70 عاما، مؤشرا قويا على انفراج العلاقات بين تل أبيب والرياض، الحليفتين لواشنطن والقلقتين إزاء ازدياد النفوذ الإيراني في المنطقة.

يذكر أنه سبق لـ"طيران الهند" وأعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى تل أبيب عبر الأجواء السعودية لكن الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض نفت منحها أي إذن لطيران الهند.

وخاطبت بدورها شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال"، الاتحاد الدولي للنقل الجوي رسميا، للمساعدة في الحصول على موافقة استخدام الأجواء السعودية، لمنافسة الخطوط الجوية الهندية.

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وقال غونين أوسيشكين المدير التنفيذي لشركة "إل عال" حينها إن الشركة تسيّر 4 رحلات أسبوعية إلى مومباي، مستغرقة كل منها 7 ساعات بدلا من 5، وذلك لاضطرار الطائرات للتوجه جنوبا نحو إثيوبيا ومنها شرقا نحو الهند لتفادي استخدام الأجواء السعودية.

المصدر: رويترز + وكالات

أحمد باديان