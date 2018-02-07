السعودية تنفي السماح للطائرات الهندية بعبور أجوائها إلى إسرائيل

نفت هيئة الطيران المدني السعودية منح أي إذن للطائرات الهندية باستخدام أجواء المملكة معبرا إلى إسرائيل.

ويأتي النفي السعودي بعد ما ذكرت مصادر إسرائيلية اليوم أن المملكة العربية السعودية سمحت لشركة الخطوط الجوية الهندية بعبور أجوائها في رحلات من نيودلهي إلى تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه من المقرر أن تبدأ الرحلات الجوية من نيودلهي إلى تل أبيب اعتبارا من الـ 20 مارس/آذار المقبل.

وقد طلبت الشركة الهندية من إدارة المطارات الإسرائيلية تخصيص أماكن لطائراتها، وهي الآن بانتظار الموافقة النهائية لبدء حجز تذاكر الرحلات.

المصدر: هآرتس + وكالات

أنطون زوييف