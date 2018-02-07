السعودية تنفي السماح للطائرات الهندية بعبور أجوائها إلى إسرائيل
Reuters Regis Duvignau
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نفت هيئة الطيران المدني السعودية منح أي إذن للطائرات الهندية باستخدام أجواء المملكة معبرا إلى إسرائيل.
ويأتي النفي السعودي بعد ما ذكرت مصادر إسرائيلية اليوم أن المملكة العربية السعودية سمحت لشركة الخطوط الجوية الهندية بعبور أجوائها في رحلات من نيودلهي إلى تل أبيب.
عاجل | #هيئة_الطيران_المدني تنفي منح أي إذن لرحلات جوية بين #الهند و #إسرائيل. #الإخباريةpic.twitter.com/fpUiiPFePt— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 7, 2018
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه من المقرر أن تبدأ الرحلات الجوية من نيودلهي إلى تل أبيب اعتبارا من الـ 20 مارس/آذار المقبل.
وقد طلبت الشركة الهندية من إدارة المطارات الإسرائيلية تخصيص أماكن لطائراتها، وهي الآن بانتظار الموافقة النهائية لبدء حجز تذاكر الرحلات.
المصدر: هآرتس + وكالات
أنطون زوييف
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