الدفاع الروسية: القافلة الإنسانية التابعة للهلال الأحمر تعود من الغوطة الشرقية

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا، بأن القافلة الإنسانية التابعة للهلال الأحمر التي دخلت في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى الغوطة الشرقية، عادت من هناك.

وقال المتحدث باسم المركز، اللواء فلاديمير زولوتوخين، في بيان نشره موقع وزارة الدفاع الروسية الإلكتروني، إن القافلة الإنسانية التابعة للهلال الأحمر التي دخلت إلى مدينة دوما السورية، بدأت تحركها من الغوطة الشرقية في الاتجاه المعاكس.

وأوضح المتحدث، بأن القافلة كانت قد وصلت دوما نحو الساعة 16:00، وبدأت في طريق العودة عند 20:25 بالتوقيت المحلي.

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وذكر أن المسلحين احتجزوا القافلة لمدة ساعة ونصف الساعة، في "المنطقة الرمادية" بين حاجز مخيم الوافدين وغوطة الشرقية، مما منعها من المضي قدما.

وتابع أنه تم التوصل مع المسلحين إلى اتفاق للسماح للقافلة بالتحرك نتيجة جهود مركز المصالحة الروسي.

المصدر: إنترفاكس