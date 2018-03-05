دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية عبر معبر الوافدين

دخلت قافلة مساعدات إنسانية اليوم عبر معبر الوافدين إلى مناطق الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها المسلحون بعد إعلان وقف لإطلاق النار سيستمر إلى ما بعد ساعات الهدنة اليومية هناك.

وأفادت مراسلتنا ليمونة صالح من معبر الوافدين، بأن القافلة المكونة من 46 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية الضرورية من أغذية وأدوية ومستلزمات، عبرت مخيم الوافدين عند آخر نقطة عسكرية تابعة للجيش السوري إلى مدينة دوما في عمق الغوطة الشرقية، وهي تكفي لنحو128 ألف شخص، حيث ستستقر الشاحنات عند سوق الهال في المدينة لتوزيع المساعدات.

من جهته قال علي الزعتري منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في حديث خاص لـRT، إن دخول القافلة الإنسانية الأممية لا يدخل ضمن بند هدنة الخمس ساعات اليومية، بل وفق ضمانات بوقف إطلاق النار حتى الانتهاء من إيصال المساعدات في دوما، موضحا أن تفريغ الشاحنات يحتاج لساعات طويلة يمكن أن تستمر حتى ساعات الليل المتأخرة.

وأضاف الزعتري أن دخول القافلة الثانية يوم الخميس، يقوم على التنسيق مع الجهات الرسمية والجانب الروسي لتسهيل دخولها إلى الغوطة الشرقية.

المصدر: RT

نتاليا عبد الله