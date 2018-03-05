الصليب الأحمر يؤكد وصول المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وجاء في بيان للصليب الأحمر، تلقت قناة RT نسخة منه، أن القافلة المشتركة للهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة، المتكونة من 46 شاحنة، تنقل 5500 سلة تموينية لأكثر من 27500 شخص، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية الضرورية.

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وقال المدير الإقليمي للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، روبرت مارديني في البيان إن "هذه القافلة هي الخطوة الإيجابية الأولى التي ستخفف من معاناة بعض المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية. لكن قافلة واحدة، مهما كانت كبيرة، لن تكون كافية، نظرا لقسوة الظروف التي يواجهها السكان".

وشدد على ضرورة نقل المساعدات باستمرار، وضمان إمكانية وصولها خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن هذه هي أول قافلة إنسانية تمكن الصليب الأحمر من إدخالها إلى الغوطة الشرقية منذ 12 نوفمبر العام الماضي.

المصدر: RT

أنطون زوييف