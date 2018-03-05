الشيشان تساعد آلاف العائلات المحتاجة في سوريا

أفاد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، بأن الصندوق الأهلي الإقليمي في الجمهورية، والذي يحمل اسم أحمد قديروف، قدم مساعدات من الملابس والأغذية، لأكثر من 8500 عائلة في سوريا.

وكتب رئيس الشيشان عبر شبكة "فكانتاكتي" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين: "يواصل الصندوق الأهلي الإقليمي، الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد قديروف (والد رمضان والرئيس الأسبق للشيشان)، برنامجه الإنساني البعيد الأمد لمساعدة المناطق المنكوبة في سوريا".

وأضاف أن الصندوق سلم ملابس ومواد غذائية لأكثر من 8500 عائلة سورية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

إقرأ المزيد

وأعرب زعيم الشيشان عن شكره لجميع من ساعد في إيصال المعونات وتوزيعها، مشيرا إلى المشاركة النشطة للمركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع، في تنفيذ هذه العملية الإنسانية.

وكان صندوق قديروف قد وزع في وقت سابق مساعدات إنسانية على 5000 عائلة سورية أخرى.

Sputnik Mikhail Voskresenski

Sputnik Mikhail Voskresenski

Sputnik Mikhail Voskresenski

المصدر: نوفوستي

متري سعيد