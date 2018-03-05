مصر تتعهد للسعودية بألف كم مربع جنوبي سيناء لمشروع مدينة نيوم

أفاد مسؤول سعودي بأن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي جنوبي سيناء لمشروع مدينة نيوم الصناعية التي أعلنت السعودية العام الماضي عنها بكلفة 500 مليار دولار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول السعودي قوله: "السعودية ستتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية للعمل في البحر الأحمر خلال الشتاء".

وتندرج هذه الأراضي على البحر الأحمر ضمن أصول صندوق مشترك بقيمة عشرة مليارات دولار أعلنت الدولتان تأسيسه في ساعة متأخرة من مساء الأحد خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

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ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية محمد بن سلمان الأحد أربع اتفاقيات للتعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الاستثمار والبيئة.

وتبنى الجانبان برنامجا تنفيذيا للتعاون المشترك من أجل تشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، والهيئة السعودية العامة للاستثمار، كما وقعا مذكرة للتعاون بين المناطق وهيئات الاستثمار في البلدين.

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ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة مساء الأحد في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكبار المسؤولين المصريين.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله