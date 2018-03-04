محمد بن سلمان يصل إلى القاهرة

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، في أول زيارة خارجية له منذ تقلده ولاية العهد العام الماضي.

وكان على رأس مستقبليه في مطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجاء في بيان أصدره الديوان الملكي السعودي، أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة من الرئيس المصري، مضيفا أن ولي العهد سيجتمع معه وعدد من المسؤولين في حكومته "لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وبعد زيارة القاهرة، التي تستغرق 3 أيام، سيتوجه محمد بن سلمان في السابع من مارس إلى بريطانيا. وفي وقت لاحق من هذا الشهر سيزور الولايات المتحدة.

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المصدر: رويترز

علي جعفر