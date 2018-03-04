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استنفار مطار القاهرة استعدادا لاستقبال ولي العهد السعودي

أخبار العالم العربي

استنفار مطار القاهرة استعدادا لاستقبال ولي العهد السعودي
Reuters Handout
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أعلن مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد حالة الطوارئ، واستنفر جميع طاقاته وعناصره الأمنية، استعدادا لاستقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يزور مصر اليوم.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن أمن المطار شدد إجراءاته الاحترازية على الطرق المودية إلى الصالة الرئاسية في المطار، وأخلى موقف السيارات المقابل.

ولفتت إلى أن شركة ميناء القاهرة الجوى، زينت الطرق من وإلى المطار بالأعلام المصرية والسعودية.

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وتأتي زيارة محمد بن سلمان إلى مصر التي تستمر 3 أيام ضمن جولة خارجية هي الأولى له وليا للعهد، حيث تشمل كذلك كلا من لندن وواشنطن.

ومن المقرر أن يعقد بن سلمان مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية، والمجالات الاقتصادية والاستثمار، وملفات إقليمية بينها الحرب على الإرهاب والأزمات في سوريا واليمن وليبيا.

المصدر: اليوم السابع

أحمد باديان

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