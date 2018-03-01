السعودية ستزود المصافي المصرية بالخام اللازم لـ6 أشهر

كشف وزير البترول المصري طارق الملا عن اتفاق بلاده مع شركة "أرامكو" السعودية على توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة 6 أشهر على احتساب بدء التوريد من يناير الماضي.

وقال الملا في حديث لـ"رويترز": "الشركة السعودية ستورد لنا 500 ألف برميل شهريا من النفط الخام في الفترة من يناير وحتى يونيو المقبل"، دون أن يكشف أية تفاصيل مالية.

ووردت شركة النفط السعودية النفط الخام بشكل تجريبي للمصافي المصرية في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

ويأتي ذلك في إطار اتفاق وقع في أبريل 2016 ويقضي بتزويد مصر بنحو 700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة 5 سنوات.

وكانت مصر قد دخلت في نوفمبر2016 في سباق مع الأيام، لتوفير احتياجات السوق من مشتقات النفط بعد قرار "أرامكو" تعليق الإمدادات، وتمكنت من استيراد الوقود وطرحه في الأسواق المحلية.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي