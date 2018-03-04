اعتقال مسؤول وكالة "أعماق" الداعشية في الموصل

ألقت القوات العراقية، القبض على مسؤول وكالة "أعماق"، الذراع الإعلامية لتنظيم "داعش" الإرهابي، وعددا من مساعديه في ضواحي مدينة الموصل.

وصرح الرائد في استخبارات الجيش، عبد العزيز المعاضيدي، لوكالة الأناضول، أن "قوة من الجيش العراقي اعتقلت، اليوم، المسؤول الأول عن إدارة وكالة أعماق في مدينة الموصل، ويدعى عثمان خالد الأمين".

وأضاف المصدر أن الإرهابي اعتقل في قرية على مشارف مدينة الموصل من جهة الجنوب الشرقي، مشيرا إلى أنه أدلى بمعلومات فور إلقاء القبض عليه، أفضت إلى اعتقال 6 أفراد يتواجدون في القرية ذاتها، كانوا مساعدين له اثناء سيطرة التنظيم.

وظهرت "أعماق" عام 2014 عند ظهور اجتياح "داعش" وسيطرته على أجزاء واسعة من العراق وسوريا، ومن وقتها بثت الوكالة وعلى مدى سنوات أخبار التنظيم ومقاطع مصورة ترويجية من بينها عمليات إعدام مروعة.

المصدر: الأناضول

علي جعفر