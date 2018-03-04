مصر.. حبس إعلامي بارز بسبب "إساءة" للشرطة

قررت النيابة المصرية، احتجاز الإعلامي البارز خيري رمضان، مقدم برنامج "مصر النهارده" على قناة "مصر الأولى"، بسبب فيديو عرض فيه معاناة زوجات ضباط الداخلية المصرية.

وأمرت النيابة بحجز الإعلامي لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق في اتهامات بـنشر أخبار ومعلومات من شأنها الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به، إذ جاء التقرير تحت عنوان (عذرا هن زوجات مقاتلات).

ووفق القانون يعرض الإعلامي مرة أخرى على النيابة لاتخاذ قرار بشأنه، سواء إطلاق السراح بكفالة أو تمديد حبسه على ذمة التحقيق.

ووفق تقارير محلية، بث رمضان، في برنامجه "مصر النهاردة"، رسالة من سيدة أشارت فيها أنها زوجة ضابط شرطة، وأن أسرتها تعاني من صعوبات الحياة، وأثارت هذه الرسالة استياء عناصر الشرطة، مما دفع الداخلية للتقدم ببلاغ ضد الإعلامي المصري.

المصدر: مواقع مصرية