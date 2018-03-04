الاشتراكي الديمقراطي يعلن تحالفه مع ائتلاف ميركل

أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي موافقته على تشكيل حكومة ألمانية جديدة مع تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة ميركل.

وقال رئيس بلدية هامبورغ أولاف شولز: "الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيشارك في الحكومة المستقبلية لألمانيا​​​".

واستغرق التصويت عدة أسابيع وانتهى يوم الجمعة الماضي، وشارك ما يقرب من 463 ألف شخص في التصويت، وقدمت النتائج لمقر الحزب في برلين، لفرزها أمس السبت.

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ويرى المراقبون أن هذه النتائج الإيجابية، ستعزز فرص ميركل في البقاء في منصبها لولاية جديدة، والخروج من مأزق سياسي دام خمسة أشهر.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله