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الاشتراكي الديمقراطي يعلن تحالفه مع ائتلاف ميركل

أخبار العالم العربي

الاشتراكي الديمقراطي يعلن تحالفه مع ائتلاف ميركلأرشيف
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أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي موافقته على تشكيل حكومة ألمانية جديدة مع تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة ميركل.

وقال رئيس بلدية هامبورغ أولاف شولز: "الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيشارك في الحكومة المستقبلية لألمانيا​​​".

واستغرق التصويت عدة أسابيع وانتهى يوم الجمعة الماضي، وشارك ما يقرب من 463 ألف شخص في التصويت، وقدمت النتائج لمقر الحزب في برلين، لفرزها أمس السبت.

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ويرى المراقبون أن هذه النتائج الإيجابية، ستعزز فرص ميركل في البقاء في منصبها لولاية جديدة، والخروج من مأزق سياسي دام خمسة أشهر.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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