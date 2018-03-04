الجيش المصري يقضي على 10 إرهابيين في سيناء

قتل 10 إرهابيين خلال عملية "سيناء 2018" التي دخلت أسبوعها الرابع، وسقط ضابطان وجنديان مصريان حسب البيان الـ14 الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية.

وأعلن الجيش المصري أنه قضى على الإرهابيين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبعد معلومات أفادت بتحصن عدد من المسلحين في أحد المباني المهجورة بنطاق مدينه العريش، ودمّر للإرهابيين عربتين مفخختين وضبط لديهم 6 بنادق آلية وكميات من الذخائر.

وأشار إلى أنه تم القبض على 245 فردا من العناصر المشبوهة والإفراج عن عدد آخر بعد فحص موقفهم الأمني، وتدمير 145 ملجأ ووكرا ومخزنا في المناطق الجبلية، وعدد من الخنادق المجهزة هندسيا لإيواء العناصر الإرهابية.

وأكد تدمير نقطة وقود ومخزن تحت الأرض كان فيهما أكثر من 10 آلاف لتر من البنزين، وأتلف وأعطب 12 سيارة و28 دراجة نارية بلا لوحات تم اكتشافها خلال التمشيط والمداهمة.

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كما دمر الجيش للإرهابيين ورشة لتصنيع العبوات الناسفة، و39 مفخخة زرعت لاستهداف قوات المداهمة، و21 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 5 أطنان من المواد المخدرة المعدة للتداول.

وعلى المحور الغربي من سيناء، تمكنت القوات الجوية من تدمير 11 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاوله اختراق الحدود الغربية لمصر.

المصدر: صفحة المتحدث العسكري باسم الجيش المصري