مصر.. الكشف عن عربات تشويش في سيناء غداة شكاو لإسرائيليين من انقطاعات في الاتصالات

نشرت صحيفة اليوم السابع المصرية فيديو لعربة تشويش قالت إنها تستخدم في تشتيت دوائر الاتصال لابطال القنابل والمواد المتفجرة.

يأتي نشر هذا الفيديو غداة شكاوى لسكان مستوطنات إسرائيلية قرب غلاف قطاع غزة بسبب التشويش على هواتفهم النقالة منذ أكثر من أسبوع.

ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة ضد الجماعات المسلحة في مناطق سيناء شمال البلاد وفي منطقة الواحات الغربية منذ أسابيع.

ولم تذكر اليوم السابع " ما إذا كانت عربات التشويش تلك تستخدم في عمليات سيناء ضد المسلحين أم لا، لكن القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أفادت بأن تشويشا على أجهزة الهواتف المحمولة طال المشتركين في مستوطنات غلاف غزة مصدره شبه جزيرة سيناء.

كما أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية أن الشبكات الخلوية الإسرائيلية تعرضت للتشويش وبخاصة في المناطق الجنوبية، فيما أكد مواطنون فلسطينيون في قطاع غزة حدوث تشويش على شبكات الاتصالات الخلوية خلال الاسبوع الماضي.

المصدر: اليوم السابع