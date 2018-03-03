الجبوري يصل الكويت في زيارة رسمية

وصل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، مساء اليوم، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال مكتب الجبوري في بيان إن "الجبوري سيبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم كان باستقبال الجبوري.

وكانت الكويت استضافت الشهر الماضي مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق، لبناء ما دمرته الحرب ضد تنظيم "داعش".

المصدر: وكالات

علي جعفر