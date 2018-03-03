العبادي: سلاح الحشد الشعبي من الدولة

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن هناك من كان يحاول إثارة المشاكل من أجل تشتيت جهود القوات الأمنية بالمعارك، مشيرا إلى أن سلاح الحشد الشعبي من الدولة.

وقال العبادي في كلمة ألقاها خلال احتفالية الانتصار على "داعش": "هناك من كان يحاول إثارة المشاكل. طلبت من جميع المؤسسات الأمنية توثيق مراحل الانتصار، وكيفية تحرير الأراضي وتخليص المدنيين من براثن المسلحين".

وأضاف: "عامل النصر الأول هو الوحدة بين العراقيين، والتي كان لها أثرها في مواجهة ادعاءات البعض وتحريضهم. النصر تحقق بفضل تعاون القوات الأمنية والبيشمركة، حيث أسهم هذا التعاون في تحرير الموصل".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن "مكافحة الفساد كانت العامل الثاني في تحقيق النصر"، مشيرا إلى "ضرورة الاستمرار في محاربة الفساد حتى القضاء عليه نهائيا".

وتابع: "الحشد الشعبي، قوة تابعة للدولة وسلاحه من الدولة.. الحشد كان مساندا للقوات الأمنية في جميع معارك التحرير".

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن في التاسع من ديسمبر 2017 عن تحرير جميع الأراضي العراقية من تنظيم "داعش"، مشيدا بدور القوات الأمنية في تحقيق هذا النصر.

المصدر: السومرية نيوز