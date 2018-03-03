لليوم الخامس على التوالي.. هدنة الغوطة بانتظار إجلاء المدنيين

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بأن المسلحين في الغوطة الشرقية يصادرون منشورات وزعها المركز بين سكان المنطقة ليستخدمها المدنيون تصاريح خروج عبر معبر الوافدين الإنساني.

وأشار فلاديمير زولوتوخين المتحدث باسم المركز اليوم السبت، إلى وجود معلومات عن شن المسلحين عمليات تفتيش جماعية في منازل المواطنين لمصادرة المنشورات.

وذكر زولوتوخين أنه تم إلقاء نحو 100 ألف نسخة من هذه المنشورات فوق مناطق الغوطة الشرقية.

وحسب التوجيهات التي تتضمنها المنشورات والتي تهدف إلى منع تسرّب المسلحين من المنطقة المحاصرة، يتوجب على من يريد المرور عبر المعبر الإنساني، أن يمسك بيده منشورا يرفعه فوق رأسه، على أن يضع اليد الأخرى على رأسه أو يمسك بها طفله إن كان يرافقه.

وأضاف أن المسلحين يصادرون مواد غذائية من سكان الغوطة، ما يزيد من خطورة الوضع الإنساني هناك.

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وتشهد الغوطة الشرقية في هذه الأثناء، هدنة إنسانية لمدة 5 ساعات لليوم الخامس على التوالي، هدفها تمكين المدنيين من مغادرة مناطق القتال.

ورغم إعلان الهدنة، تعرّض معبر الوافدين للقصف من قبل المسلحين، وأفادت مراسلتنا من هناك أنهم استهدفوا الموقع بقذيفتين لم تنفجرا، وحتى اللحظة لم يتسنّ إجلاء أحد من المدنيين.

وفشلت الهدن السابقة في تحقيق هذا الهدف بسبب أعمال المسلحين، الذين يمنعون المدنيين من الخروج ويستخدمونهم دروعا بشرية، لعرقلة جهود الجيش السوري وحلفائه الرامية إلى تطهير الغوطة من الجماعات المسلحة.

المصدر: انترفاكس

متري سعيد