تركيا ترسل قوات خاصة إضافية إلى عفرين

أرسلت تركيا مساء اليوم، من ولاية "غازي عنتاب" جنوبي تركيا، قوات من الدرك والشرطة الخاصة، لدعم الوحدات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" بمنطقة عفرين شمالي سوريا.

وأفادت وكالة الأناضول، نقلا عن مصادر عسكرية تركية، بأن قافلة قوات الدرك والشرطة، انطلقت من مركز المهمات المشتركة بمدينة "إصلاحية" التابعة للولاية.

وأن مروحية عسكرية، رافقت القافلة بغرض توفير الحماية لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، إن 157 عنصرا قتلوا منذ بدء عملية عفرين، بينهم 41 من القوات التركية و116 من الجيش السوري الحر.

هذا ووصلت اليوم دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا، وتضم 5 شاحنات محملة بالمدافع.

ووصلت التعزيزات العسكرية إلى معبر "أونجو بنار" في ولاية كليس المقابل لمعبر "باب السلامة" السوري.

المصدر: الأناضول

علي جعفر