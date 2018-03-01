العاهل المغربي يغادر مستشفى باريسي بعد جراحة ناجحة (صور)

تداول مدونون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا تبين خروج العاهل المغربي الملك محمد السادس من مصحة بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد إجرائه عملية طبية ناجحة في القلب.

وظهر العاهل المغربي حاملا عصا طبية بيده، وهو يركب سيارته، خارجا من مصحة بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي أجرى فيها عملية طبية ناجحة على مستوى القلب.

الحمد لله و له الشكر وحده ع سلامة جلالة #الملك_محمد_السادس أيده الله بنصره...والله يا عاهلنا المفدى ان القلب قد دمع قبل العين فرحا وغبطة لسلامتك❤ pic.twitter.com/5ijvb4asGj — 💙 هلالي مغربي ⁦🇲🇦⁩ (@Moroccan_hilali) March 1, 2018

وكان الملك محمد السادس، أجرى العملية الجراحية الاثنين الماضي، وتناقل النشطاء وقتها صورته الأولى من داخل المستشفى وحوله أفراد عائلته، والتي حظيت بتفاعل كبير.

ملك #المغرب الملك محمد السادس يُجري عملية جراحية في القلب في #باريس .. وأكد الأطباء المعالجين أنها "تكللت بالنجاح". pic.twitter.com/8vM75JYrar — خبر عاجل (@AjelNews24) February 27, 2018

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المصدر: وكالات

علي جعفر