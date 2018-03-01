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العاهل المغربي يغادر مستشفى باريسي بعد جراحة ناجحة (صور)

أخبار العالم العربي

العاهل المغربي يغادر مستشفى باريسي بعد جراحة ناجحة (صور)
AFP FADEL SENNA
العاهل المغربي الملك محمد السادس
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تداول مدونون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا تبين خروج العاهل المغربي الملك محمد السادس من مصحة بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد إجرائه عملية طبية ناجحة في القلب.

وظهر العاهل المغربي حاملا عصا طبية بيده، وهو يركب سيارته، خارجا من مصحة بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي أجرى فيها عملية طبية ناجحة على مستوى القلب.

وكان الملك محمد السادس، أجرى العملية الجراحية الاثنين الماضي، وتناقل النشطاء وقتها صورته الأولى من داخل المستشفى وحوله أفراد عائلته، والتي حظيت بتفاعل كبير.

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المصدر: وكالات

علي جعفر

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