السيسي: الإساءة للجيش تساوي "الخيانة العظمى"

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن "الإساءة للجيش" توازي "الخيانة العظمى"، في وقت تقوم فيه القوات المصرية بحملة شاملة ضد المسلحين، وخصوصا في شمال سيناء.

وأقر السيسي في كلمته على هامش افتتاحه مدينة "العلمين" الجديدة، قائلا، "أريد أن أقول للإعلام الموجود معنا الآن، الجيش والشرطة الذين يمثلون المصريين يسقط منهم شهداء أو مصابون منذ 4 سنوات أو أكثر، ولا يليق أن تسمحوا بالإساءة إليهم".

وأضاف، "ليس هذا دور الإعلام فقط، بل دور كل أجهزة الدولة، لا تسمحوا بالإساءة" إلى الجيش والشرطة، وتابع "أي شخص يسيء إلى الجيش أو الشرطة، فإنه يسيء إلى كل المصريين وليست هذه حرية رأي".

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وشدد الرئيس المصري على أنه لا يمكن أن "يسيء أحد للجيش والشرطة وأنا موجود هنا" على رأس الدولة، وأن "الإساءة تساوي عندي الخيانة العظمى".

ويقوم الجيش منذ فبراير الماضي، بعملية واسعة في سيناء تستهدف تطهير شبه الجزيرة من عناصر الفرع المصري لتنظيم داعش، إذ فُرضت قيود على ذهاب الصحافيين إلى مناطق العمليات، فيما أعلن الجيش أنه قتل عشرات المسلحين خلال العملية.

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ولم يسمِ السيسي أية وسيلة إعلام في تصريحاته، ولكنها تأتي بعد أن ذكرت منظمة العفو الدولية أن الجيش المصري يستخدم قنابل عنقودية في العملية ضد المسلحين.

المصدر: أ ف ب