الجيش المصري يصدر البيان الثامن عن عملية "سيناء-2018"

أصدر الجيش المصري، بيانه الثامن بشأن آخر تطورات العملية الشاملة "سيناء-2018 " التي أطلقها ضد الإرهاب لتطهير شمال ووسط سيناء.

وقال الجيش في بيانه "يواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة تحقيق مهام العملية الشاملة "سيناء-2018" التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وتستمر عمليات التمشيط والمداهمات واسعة المدى بعدد من القرى والمدن والمحاور الرئيسية بشمال ووسط سيناء، واستهداف مناطق اختباء العناصر الإرهابية وأماكن تخزين الأسلحة والذخائر، وإحكام الحصار والسيطرة الكاملة على مناطق العمليات لمنع هرب العناصر الإرهابية".

وأشار الجيش في بيانه إلى أنه "قصف بنيران المدفعية 68 هدفا تمثل مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر الإرهابية بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف".

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وأضاف "تم ضبط بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء والقضاء على 3 عناصر إرهابية من أبرز المطلوبين في عمليات استهداف القوات، والقبض على 224 فردا من العناصر الإجرامية المطلوبين جنائيا وعثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

ولفت إلى "ضبط وتدمير والتحفظ على 10 سيارات دفع رباعي من أنواع مختلفة تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 22 دراجة نارية من دون لوحات معدنية".

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وأكد الجيش "تدمير 150 ملجأ عثر بداخلها على كميات كبيرة من المواد المخدرة وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من مواد الإعاشة الخاصة بالعناصر الإرهابية، بالإضافة إلى قيام مهندسين عسكريين باكتشاف وتفجير 28 عبوة ناسفة تمت زراعتها على محاور تحرك قوات المداهمة".

واختتم بالإشارة إلى "اكتشاف وتدمير 5 مزارع لنبات البانغو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 2.5 طن من المواد المخدرة المعدة للتداول".

المصدر: اليوم السابع

أحمد باديان