الجيش المصري ينشر نتائج عملية "سيناء 2018" في بيان جديد

أصدر الجيش المصري صباح اليوم الثلاثاء، البيان السادس لعرض آخر تطورات العملية الشاملة " سيناء 2018 "، التي أعلنها الجيش يوم الجمعة الماضي، ضد الإرهاب وتطهير شمال ووسط سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الجيش في إطار استمرار العملية العسكرية في سيناء، "دمر 7 سيارات خلال محاولة العناصر الإرهابية استخدامها للهروب من القوات المكلفة بعمليات التمشيط والمداهمة وتطويق قطاع العمليات".

وقتل الجيش "خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 تكفيريين أثناء الاختباء بأحد المنازل بنطاق مدينة العريش بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي كانت بحوزتهم".

هذا وألقت قوات الأمن المصرية والجيش القبض على " 400 فرد من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم منهم جنسيات أجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وأضاف البيان أنه استمرارا للعملية الشاملة "سيناء 2108" تمكن الجيش من "تدمير 143 عشة ووكر ومخزن عثر بداخلها على عدد من العبوات الناسفة وكميات من قطع الغيار والمواد المخدرة"، كما تم اكتشاف وتفجير 79 عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات ومخزن تحت الأرض عثر بداخله على (10) ألغام مضادة للدبابات .

هذا وتم "اكتشاف وتدمير 9 مزارع لنبات البانغو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من (7) أطنان من المواد المخدرة ، ومصادرة سيارة محملة بأكثر من مليون و200 ألف قرص ترامادول مخدر" .

وبالتزامن مع العملية الشاملة سيناء 2018 نفذت القوات البحرية عددا من الأنشطة التدريبية البارزة بمسرح عمليات البحر المتوسط بإطلاق 4 صواريخ أرض - بحر وسطح وذلك في إطار التدريب على التعامل مع أي تهديد.

المصدر: RT

نادر همامي