الجيش المصري يعلن القضاء على 12 مسلحا في سيناء

قالت القوات المسلحة المصرية في بيان نقله التلفزيون الرسمي، يوم الاثنين، إنها قتلت 12 مسلحا وألقت القبض على 92 شخصا ودمرت 60 هدفا في إطار عملية عسكرية واسعة في سيناء.

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وذكر البيان أن العملية الشاملة، التي تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة، أسفرت عن "قيام القوات الجوية برصد وتدمير 60 هدفا للإرهابيين.. والقضاء على 12 فردا من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة.. والقبض على 92 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وبدأت العملية الشاملة سيناء 2018 قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير/شباط الجاري.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا