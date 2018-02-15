الجيش المصري يعلن نتائج عملية "سيناء 2018" منذ انطلاقها

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، نتائج عملية "سيناء 2018" العسكرية، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي.

وقال المتحدث العسكري في بيانه: :تم القضاء على 53 تكفيريا، والقبض على 5 آخرين بالإضافة إلى اعتقال 680 فردا، ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً أو مشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية".

وأشار إلى أن العملية العسكرية أسفرت حتى الآن عن تدمير 137 هدفا بواسطة القوات الجوية وتدمير 378 وكرا للعناصر الإرهابية، من ضمنها مركز إعلامي تستخدمه تلك العناصر.

وأوضح المتحدث أن الجيش المصري والشرطة المدنية "يحاربان الإرهاب في سيناء بدءا من الضفة الغربية لقناة السويس وحتى خط الحدود الدولية"، مضيفا أن العملية تهدف "لتطهير المناطق شمال ووسط سيناء من العناصر والتنظيمات التكفيرية وملاحقة البؤر الإرهابية داخل منطقة دلتا مصر والظهير الصحراوي وغرب وادي النيل، ومنعها من التواصل مع العناصر الإرهابية شمال ووسط سيناء أو التأثير على الأمن الداخلي".

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المصدر: وكالات

علي جعفر