بالصور.. انفجار سيارة وسط أربيل يستهدف معارضا إيرانيا

أسفر انفجار، تسببت به عبوة لاصقة وضعت أسفل سيارة اليوم، عن سقوط جريحين على الأقل في مدينة أربيل شمال العراق.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "رويترز"، إن الانفجار استهدف مسؤولا في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في أربيل.

وأفاد الحزب، وهو جماعة معارضة مسلحة في إيران، في تغريدة على "تويتر"، بأن المسؤول، وهو أحد مقاتليها من البيشمركة، أصيب بجروح خطيرة هو وابنه.

من جانبه نشر موقع "السومرية نيوز" صورا للسيارة التي استهدفها الانفجار في منطقة بنصلاوة في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، والتي تعد من المناطق الأمنة نسبيا.

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المصدر: وكالات

علي جعفر