البرلمان العراقي يلزم إقليم كردستان بتصدير النفط عبر طاقات شركة "سومو" حصرا

ألزم البرلمان العراقي إقليم كردستان بتصدير 250 ألف برميل من النفط يوميا من حقول محافظات الإقليم عبر طاقات شركة "سومو" حصرا، وتحويل العائدات إلى الخزينة الاتحادية.

وجاء هذا الإلزام، أثناء التصويت على مواد الميزانية الاتحادية، التي قاطعها نواب التحالف الكردستاني، بسبب عدم إدراج مطالبهم ضمن الموازنة، كما ألزم البرلمان حكومة كردستان العراق بأن تعيد إلى حساب محافظة كركوك الأرباح المتحققة من برنامج البترودولار والمودوعة في مصارف الإقليم.

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وذكر مصدر برلماني، أن "جدول أعمال الجلسة تضمن التصويت على مقترح قانون شركة النفط الوطنية، والتصويت على مرشحي مجلس القضاء الأعلى لمنصب قضاة محكمة التمييز الاتحادية".

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من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية محمد تميم، أن الملاحظات المقدمة من اللجنة المالية تمت في غياب نواب الكتل الكردستانية.

وأضاف أن "نقاط الخلاف كانت رواتب الموظفين والبيشمركة".

المصدر: RT + السومرية نيوز