العثور على مادة مشعة في بيروت

أعلنت الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية عن العثور على عبوة تحوي "مادة مشعة" جنوبي بيروت.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة، أنها أجرت مقابلة هاتفية مع روجيه الخوري قائد فوج الهندسة في الجيش، وطارق الخطيب وزير البيئة اللبناني الثلاثاء الماضي، وأبلغاها بالعثور على مادة مشعة في منطقة الأوزاعي جنوبي بيروت.

وورد في البيان أن فريقا من الخبراء هرع إلى مكان الحادث وصادر كبسولة تحتوي المادة المشعة المحتملة، لمعالجتها وحفظها بطريقة آمنة وحسب المعايير الدولية.

وأكدت أن نتائج التحليل أظهرت أن مادة مشعة اسمها "Am-Be" من نوع نتروني تستخدم في الصناعة النفطية كانت مخزونة داخل كبسولة مقفلة، نافية حصول أي تسرب في مكان العثور عليها.

وأضاف البيان أن هذه المادة لم تسبب أي تلوث إشعاعي ولا تشكل خطرا على صحة المواطنين وغير مدوّنة في سجلات الهيئة للمواد المشعة ويبقى مصدرها مجهولا.

وقال وزير البيئة اللبناني طارق الخطيب: "لا نملك حتى الآن معلومات عن مصدر هذه الكبسولة"، مطالبا "النيابة بفتح التحقيق".

وأضاف: "إذا كان مصدرها البحر ينبغي التأكد من عدم وجود كبسولات مماثلة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + وكالات

ناتاليا أوسمان