بشرى كويتية للسودانيين!

كشفت هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية عن أن بلادها تسعى إلى الاستعانة "بكوادر سودانية في سوق العمل الكويتي".

وأعلنت الوزيرة الكويتية لدى وصولها إلى الخرطوم في زيارة رسمية أنها "ستبحث عبر مذكرة تفاهم زيادة العمالة السودانية الماهرة في البلاد، إلى جانب تبادل الخبرات بين البلدين في هذا الإطار".

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بالمقابل، أفاد وزير العمل والإصلاح الإداري السوداني بابكر نهار بأن "جلسة مباحثات ستعقد بين الجانبين لمناقشة مذكرة التفاهم المتعلقة بالاستعانة بأيدي عاملة سودانية".

وأشاد الوزير السوداني في تصريح مماثل، بدور الكويت التاريخي في دعم استقرار السودان ووحدته، لافتا إلى أن الكويت تنفذ العديد من المشروعات التنموية داخل بلاده.

المصدر: الجريدة

محمد الطاهر