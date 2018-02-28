محاولات لمكافحة مخالفات أنظمة المرور في مصر

تسعى الحكومة المصرية إلى خفض عدد حوادث المرور ووافقت في أكتوبر الماضي على قانون جديد بشأن قواعد المرور.

من المعروف أن مصر تتميز بتاريخ عريق وتعتبر واحدة من الحضارات المميزة، حيث يشاهد السياح تماثيل تاريخية جميلة في شوارع مصر ويتمتعون بمنظر أهرامات الجيزة التي تندرج في قائمة عجائب الدنيا السبع المعروفة في كل أنحاء العالم.

ولكن هذا البلد أيضا مشهور بمخالفات قوانين المرور. قصارى القول ما يحدث على طرق مصر هو فوضى بكل معنى الكلمة. للأسف الشديد المصريون غالبا ما يتجاهلون الإشارات الضوئية ويتجاوزون حدود السرعة إضافة إلى قيادة سياراتهم تحت تأثير المخدرات ما يتسبب بعدد كبير من الحوادث وازدحمات مرورية.

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ووفقا للإحصائيات الرسمية فإن حوادث المرور تسفر عن مقتل 8 آلاف شخص إضافة إلى جرح 30 ألفا آخرين كل عام في مصر.

ووافقت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي على قانون السير الجديد ويشمل تعديلات مهمة من بينها وضع 50 نقطة عقوبة . ومن يتجاوز الحد الأقصى من النقاط ستسحب رخصته بصفة مؤقتة لـ30 يوما.

وكذلك ستحظر السلطات المصرية استخدام مركبات النقل العام التي يتجاوز عمرها 5 سنوات. ووفقا للقانون الجديد فإن إجراء الفحوصات الطبية سيصبح ضروريا. وفي حال وجود آثار تعاطي المخدرات لا يحصل الشخص المصري على رخصة القيادة أبدا.

المصدر: تاس

مكسيم ميلنيك