مصر.. تفحم 12 عاملا في احتراق حافلة على طريق الإسكندرية

لقي 12 عاملا مصرعهم حرقا وأصيب آخرون، السبت، في حادث احتراق حافلة ركاب إثر انقلابها في الطريق الساحلي الدولي غربي الإسكندرية واشتعال النيران فيها.

وقال مصدر أمني، "إن أتوبيس رحلات يقل نحو 20 عاملا من عمال الوردية المسائية بشركة ومصنع "محمود فتحي" كانوا في طريقهم للمصنع بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية".

وأشار المصدر إلى أن انفجار أحد إطارات الحافلة تسبب في انقلابها بكوبري "الألماني" بالطريق الساحلي الدولي، ما أدى إلى اشتعال النيران بها والعمال بداخلها .

وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع وتفحم 12 عاملا كانوا فيها، بالإضافة إلى إصابة آخرين جمعيهم من كفر الدوار.

المصدر: المصريون

ياسين بوتيتي