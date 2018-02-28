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بندر بن سلطان يعود إلى الظهور محاضرا في الديوان الملكي!

أخبار العالم العربي

بندر بن سلطان يعود إلى الظهور محاضرا في الديوان الملكي!
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احتفى الديوان الملكي السعودي بزيارة قام بها الأمير بندر بن سلطان، المسؤول السابق عن مجلس الأمن الوطني والاستخبارات، إلى مركز الدراسات والشؤون الإعلامية التابع له.

ونوه المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني في تغريدة على صفحته في تويتر بـ"الكلمة الأبوية التشجيعية" التي تركها بن سلطان في سجل كبار الزوار، واصفا إياها بأنها "وسام على صدورنا جميعا في مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي".

وكان رئيس الديوان الملكي السعودي خالد العيسى في استقبال الأمير بندر بن سلطان خلال هذه الزيارة التي تواصلت 12 ساعة، تضمنت إلقاء محاضرة في السياسة والأمن استمرت 4 ساعات.

يذكر أن الأمير بندر بن سلطان عمل لأكثر من عقدين من الزمن سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة بين 1983 - 2005.

كما تولى في أكتوبر 2005 منصب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني ورئاسة الاستخبارات السعودية.

وقد أعفي من مهامه رئيسا للاستخبارات بناء على طلبه في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2014، في حين ترك منصبه على رأس مجلس الأمن الوطني بمرسوم من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مطلع عام 2015.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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