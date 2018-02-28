بندر بن سلطان يعود إلى الظهور محاضرا في الديوان الملكي!

احتفى الديوان الملكي السعودي بزيارة قام بها الأمير بندر بن سلطان، المسؤول السابق عن مجلس الأمن الوطني والاستخبارات، إلى مركز الدراسات والشؤون الإعلامية التابع له.

ونوه المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني في تغريدة على صفحته في تويتر بـ"الكلمة الأبوية التشجيعية" التي تركها بن سلطان في سجل كبار الزوار، واصفا إياها بأنها "وسام على صدورنا جميعا في مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي".

وكان رئيس الديوان الملكي السعودي خالد العيسى في استقبال الأمير بندر بن سلطان خلال هذه الزيارة التي تواصلت 12 ساعة، تضمنت إلقاء محاضرة في السياسة والأمن استمرت 4 ساعات.

وقد أكرمنا سمو الأمير بندر بن سلطان بكتابة الكلمة الأبوية التشجيعية التالية في سجل كبار الزوار؛ وهي بحق وسام على صدورنا جميعًا في مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي. pic.twitter.com/BKgfklkdHS — سعود القحطاني (@saudq1978) February 27, 2018

يذكر أن الأمير بندر بن سلطان عمل لأكثر من عقدين من الزمن سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة بين 1983 - 2005.

كما تولى في أكتوبر 2005 منصب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني ورئاسة الاستخبارات السعودية.

وقد أعفي من مهامه رئيسا للاستخبارات بناء على طلبه في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2014، في حين ترك منصبه على رأس مجلس الأمن الوطني بمرسوم من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مطلع عام 2015.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر