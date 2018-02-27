لماذا منحت وزارة الدفاع الروسية أوسمة تكريم لضباط سودانيين؟!

منحت وزارة الدفاع الروسية عددا من الضباط السودانيين أوسمة، مكافأة لهم على إسهامهم بجهدهم وفكرهم في توطيد العلاقات بين البلدين.

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وسلّم الملحق العسكري الروسي في الخرطوم، العقيد فلاديمير غيراسيمينكو، ميداليات وأوسمة توثيق التعاون العسكري لهؤلاء الضباط السودانيين، يوم أمس الاثنين، خلال احتفال رسمي بمباني رئاسة الأركان المشتركة بحضور رئيس هيئة العمليات المشتركة الفريق مهندس ركن سعد محمد الأمين الحاج، واللواء طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد مساعد رئيس أركان القوي الجوية لشؤن الطيران، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأعرب رئيس هيئة العمليات المشتركة الفريق مهندس ركن سعد محمد الأمين الحاج، عن شكر وتقدير وزارة الدفاع السودانية ورئاسة الأركان المشتركة، لوزارة الدفاع الروسية وملحقها بالسودان علي هذه البادرة الكريمة وقال: "علاقتنا بروسيا استراتيجية وسنمضي بها إلى الأمام من أجل فائدة البلدين في ظل التكتلات العالمية وتكامل الأدوار الدولية" ، وأضاف: "حريصون على أن نصل بهذه العلاقات إلى أرفع المستويات".

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من جانبه عبر الملحق العسكري للاتحاد الروسي في السودان العقيد فلاديمير غيراسيمينكو عن عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وحرص بلاده على تطويرها خاصة في مجالات التعاون العسكري والتدريب وتبادل الخبرات.

وفي ذات الوقت اعتبر ممثل المحتفى بهم، اللواء مهندس مستشار مصطفى علي محمد أحمد، نائب رئيس أركان القوي الجوية للإمداد والهندسة، أن التكريم دلالة على قوة العلاقات السودانية الروسية الممتدة لأكثر من نصف قرن من الزمان، خاصة في مجالات التعاون العسكري.

وقدم شكره وامتنانه نيابة عن المحتفى بهم لوزارة الدفاع الروسية والملحق العسكري، وأضاف هذا التكريم لكل أفراد القوات المسلحة السودانية.

المصدر: وكالة السودان للأنباء

سعيد طانيوس