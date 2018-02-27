عملية "سيناء 2018": مقتل 11 مسلحا وإحباط محاولة انتحارية

أعلن الجيش المصري مقتل 11 مسلحا، وإحباط محاولة انتحارية خلال عمليته العسكرية الجارية لتطهير صحراء سيناء.

وذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، أنه على مدار الأيام الأربع الماضية واستمرارا لعملية "سيناء 2018"، تمكنت القوات الجوية من تدمير 20 هدفا وعدد من المقار، التي تستخدمها العناصر المسلحة، بالإضافة لسيارتين مفخختين.

وأضاف البيان أن القصف المدفعي طال 185 هدفا بمناطق العمليات، تمثل أماكن اختباء وتخزين أسلحة وذخائر لـ "العناصر الإرهابية"، مشيرا إلى إحباط محاولة انتحارية لاستهداف القوات المسلحة، حيث تم القضاء على 4 أفراد مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة وزيا عسكريا مشابها لعناصر القوات المسلحة.

وضبطت الأجهزة الأمنية "بؤرة إرهابية" بمدينة العريش وقضت على 7 من العناصر المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران، عثر بحوزتهم على بنادق آلية وعبوات ناسفة.

وأكد البيان القبض على 641 فردا من "العناصر الإجرامية والمشتبه بهم" ليصل عدد الذين تم اعتقالهم منذ بدء العملية في سيناء إلى 2235 فردا.

هذا وأفاد البيان بمقتل 3 عسكريين (ضابط صف ومجندان) وإصابة 7 عسكريين آخرين نتيجة للأعمال القتالية.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات

علي جعفر