الجيش المصري يعلن عن مقتل 7 جنود و71 تكفيريا في عملية سيناء

أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي مقتل 71 تكفيريا، وإلقاء القبض على 5 آخرين منذ انطلاق عملية "سيناء 2018" لمكافحة الإرهاب.

إقرأ المزيد

وأضالف الرفاعي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس لاستعراض نتائج العملية المتواصلة منذ 9 فبراير/شباط الجاري، أن 7 أفراد من الجيش قتلوا، وأصيب 6 آخرون "أثناء مداهمة البؤر الإرهابية".

كما أكد الرفاعي إلقاء القبض على 1852 "فردا ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائيا أو مشتبه به في دعم العناصر التكفيرية والإفراج عن عدد كبير منهم بعد إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وثبوت عدم تورطهم في أي قضايا، مع تسليمهم كافة متعلقاتهم الشخصية".

وأشار الرفاعي إلى تدمير 158 هدفا بواسطة القوات الجوية و413 هدفا بواسطة المدفعية وتدمير 1282 وكرا ومخزنا للعناصر الإرهابية، فضلا عن تدمير 393 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة c4 ومادة TNT ومركزين إعلاميين ومركزي إرسال يستخدمها التكفيريون.

كما دمرت قوات الأمن المصرية 112 عربة و269 دراجة نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، وضبطت 14 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية، إضافة إلى 99 بندقية خرطوش.

وتمكن الأمن المصري من اكتشاف وتدمير 3 فتحات أنفاق بواسطة قوات حرس الحدود والمهندسين العسكريين، وفق المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية.

بالتوازي مع ملاحقة العناصر العاملة في مجال زراعة وتهريب المواد المخدرة فقد تم تدمير 53 مزرعة لنبات البانجو وضبط حوالي 39.3 طن من المواد المخدرة ومليونين و100 ألف قرص مخدر.

وأكد الرفاعي أن العملية ستستمر "حتى يتم تحقيق أهداف العملية العسكرية بتطهير مناطق شمال ووسط سيناء من الإرهاب".

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في "فيسبوك"

إينا أسالخانوفا





