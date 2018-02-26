حزمة عقوبات أمريكية جديدة مرتبطة بليبيا

أعلن مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع عقوبات متعلقة بليبيا.

وأوضحت وزارة الخزانة أنها فرضت عقوبات على 6 أفراد و24 شركة و7 سفن، "في إجراء يمنع الأمريكيين من التعامل معهم ويجمد أي ممتلكات لهم تحت الولاية القضائية الأمريكية".

وتشمل العقوبات مواطنين من مالطا وليبيا ومصر، شركات وسفن ترابط في مالطا وإيطاليا وليبيا.

وأضافت وزارة الخزانة أن العقوبات الجديدة تستهدف تهريب الوقود والأنشطة المحظورة الأخرى التي تستغل موارد ليبيا الطبيعية و"تنسف سيادة ليبيا وتدعم السوق السوداء وعدم الاستقرار في المنطقة".

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين