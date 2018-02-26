الحريري يرد على أسئلة محرجة سياسية وشخصية

أطل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بصورة استثنائية على إحدى المدارس في لبنان، وردّ على سلسلة من أسئلة محرجة وبريئة، طرحها أطفال تتراوح أعمارهم بين الـ 11 والـ14 عاما.

وأجاب الحريري مساء أمس الأحد، للمرة الأولى عن أسئلة طلاب تناولت مواضيع تتعلق بحياته الشخصية والعائلية والسياسية، خلال تواجده في إحدى المدارس ضمن برنامج "دق الجرس"، عبر قناة "أم تى في" اللبنانية.

ومن الأسئلة التي وجهت للحريري من إحدى الطالبات كان عن "الفرق بين السنة الشيعة"، فقال الحريري إن السنة والشيعة يؤمنون بالله والقرآن والرسول وأركان الإسلام الخمسة والباقي خلاف سياسي".

أشكر الطلاب على المقابلة الممتعة

I want to thank the students for the pleasant interview.

Voglio ringraziare gli studenti per la piacevole intervista.

Je tiens à remercier les étudiants pour l'agréable interview.

هيدي بالاربع لغات 🙂 pic.twitter.com/qSRm0itjTR — Saad Hariri (@saadhariri) 25 февраля 2018 г.

وتحدّث عن والده، عن لحظة اغتياله، ودخوله عالم السياسة اللبنانية، وعن المحكمة الدولية، فقال إنه يريد العدالة لا الانتقام، نافيا وجود مشكلات بينه وبين شقيقه بهاء، رغم كل ما يحاك في بعض وسائل الإعلام.

وأكد أنه سعيد مع زوجته ولن يتزوّج امرأة أخرى كما فعل والده، وهي امرأة تربّي أولاده جيدا، وذلك ردا على أسئلة أحد الطلاب.

وكما تكلّم الحريري في السياسة، تكلّم كذلك في الرياضة ، فقال إنه يشجّع البرازيل في كأس العالم، وفي الكلاسيكو هو مع فريق ريال مدريد، رغم انه يحبّ ميسي من برشلونة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله