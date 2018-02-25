 
مباشر

العراق.. الإعدام لـ16 تركية بتهمة الانتماء لتنظيم"داعش"

أخبار العالم العربي

العراق.. الإعدام لـ16 تركية بتهمة الانتماء لتنظيم
Reuters
زوجة أجنبية لأحد مقاتلي "داعش" - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jwwp

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام بحق 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.

إقرأ المزيد
روسيا، أرشيف العراق يعيد 4 نساء و27 طفلا إلى روسيا بعد إثبات عدم تورطهم بالإرهاب

وقال المصدر إن قاضي المحكمة الجنائية أصدر حكما بالاعدام بحق 16 امرأة تركية.

وأضاف أن ذلك جاء بعد إقرارهن بالانتماء لتنظيم  "داعش"، مشيرا إلى أنه حكم على تركية أخرى بالسجن المؤبد.

يذكر أن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد قضت قبل ذلك بإعدام مواطنة تركية، وبالمؤبد لعشر تركيات أخريات وأذربيجانية لإدانتهن بالانتماء لتنظيم "داعش".

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة