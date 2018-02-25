العراق.. الإعدام لـ16 تركية بتهمة الانتماء لتنظيم"داعش"

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام بحق 15 امرأة تركية بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.

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وقال المصدر إن قاضي المحكمة الجنائية أصدر حكما بالاعدام بحق 16 امرأة تركية.

وأضاف أن ذلك جاء بعد إقرارهن بالانتماء لتنظيم "داعش"، مشيرا إلى أنه حكم على تركية أخرى بالسجن المؤبد.

يذكر أن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد قضت قبل ذلك بإعدام مواطنة تركية، وبالمؤبد لعشر تركيات أخريات وأذربيجانية لإدانتهن بالانتماء لتنظيم "داعش".

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي