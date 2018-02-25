الجيش السوري يتفق مع "قسد" لدخول منبج قريبا

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن الجيش السوري سيدخل قريبا مدينة منبج، وذلك وفقا لاتفاق توصل إليه مع قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ "قسد".

ونقلت "سبوتنيك" أمس السبت عن مصدر أمني قوله إن "الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية توصلا إلى اتفاق يقضي بدخول قوات الجيش السوري في الأيام القليلة المقبلة مدينة منبج بريف حلب الشمالي، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية".

وتتمركز في مدينة منبج قاعدة عسكرية أمريكية، وهي المدينة التي وصفتها السلطات التركية بالمحطة التالية في عمليتها العسكرية شمال غربي سوريا بعد عفرين.

وكان المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود، أكد قبل يومين أن قوات تابعة للجيش السوري دخلت مدينة تل رفعت، ودعا الجيش إلى الدفاع عن الأراضي السورية في مواجهة الغزو التركي، وذلك بعد 32 يوما من عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها تركيا لطرد المسلحين الأكراد من عفرين.

وقال نوري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "المجموعات التي دخلت تل رفعت هي مجموعات تابعة للجيش السوري، وتنتشر في المناطق الحدودية مع تركيا، بناء على الدعوة التي قدمناها للجيش السوري، في إطار القانون العالمي والمواثيق الدولية".

المصدر: سبوتنيك