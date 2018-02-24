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سفير قطر لدى فلسطين: حماس شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني

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سفير قطر لدى فلسطين: حماس شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني
Reuters Mohammed Salem
استعراض لمقاتلي القسام في قطاع غزة - أرشيف -
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قال السفير القطري في فلسطين محمد العمادي، السبت، إن حركة حماس تمثل شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني وهي جناح سياسي ولا يستطيع أحد إنكار ذلك.

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وأضاف السفير القطري أن بلاده تدخلت في الوقت المناسب لإنقاذ حياة المرضى في قطاع غزة، مؤكدا أن الدوحة ستساعد بلديات غزة عن طريق تزويدها بالوقود منعا لحدوث كوارث وانتشار الأوبئة جراء نقص الخدمات.

وأكد محمد العمادي أن قطاع غزة على شفا الكارثة والانهيار التام ولا توجد حكومة، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل للقطاع.

ومن جهة أخرى بين الديبلوماسي القطري أنه يتم العمل على إمداد خط الغاز لمحطة الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم تجهيز بنية تحتية له في شارع صلاح الدين لكن إنجازه لن يتم قبل 2021.

المصدر: RT

ياسين بوتيتي

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