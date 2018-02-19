الهجوم على السفير القطري في غزة

تعرض السفير القطري لدى السلطة الفلسطينية محمد العمادي، لهجوم عدد من العمال في مستشفى "الشفاء" في مدينة عزة خلال مؤتمر صحفي كان يشارك فيه مع عدد من مسؤولي وزارة الصحة بغزة.

ونزع شبان فلسطينيون العلم القطري من على مبنى المستشفى كما مزقوا صورا أمير قطر تميم بن حمد، وملصقات على شحنات محملة بمساعدات قطرية على شكل مواد تموينية، وحاولوا الوصول إلى السفير، إلا أن الشرطة منعتهم من ذلك.

وأفاد بعض العمال في المنطقة التي كان فيها السفير القطري أن سبب سخط المتدافعين هو تحميل السفير السلطة الفلسطينية مسؤولية تأخر حصولهم على رواتبهم، ودفاعه عن مسؤولي الوزارة التابعين لحركة حماس في قطاع غزة.

كما أشار شهود عيان على الواقعة أن ما زاد من حنق عمال المستشفى هو أن المنحة المالية القطرية التي أعلن السفير العمادي أن بلاده خصصت جزءا منها للمستشفيات بقطاع غزة، لا تشمل رواتب عمال شركات النظافة في مستشفيات القطاع، المضربين عن العمل منذ 8 أيام بسبب حرمانهم من رواتبهم ومستحقاتهم من المستشفيات التي تديرها حركة حماس في غزة.

ووصل العمادي، مساء أمس الأحد، قطاع غزة قادما من رام الله عبر معبر إيرز، شمال قطاع غزة، لإعلان المنحة القطرية لقطاع غزة.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة