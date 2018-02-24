قوات يمنية مدعومة من التحالف العربي تحرر آخر معقل للقاعدة في وادي المسيني

حررت قوات النخبة الحضرمية ولواء بارشيد المنضوية في لواء الشرعية والتحالف العربي، آخر معقل لتنظيم "القاعدة" في وادي المسيني في محافظة حضرموت شرق اليمن.

وسيطرت قوات النخبة الحضرمية ولواء بارشيد على كامل وادي المسيني الذي يربط بين مدن الساحل الحضرمي بمدن الوادي، حيث كان التنظيم يسيطر على الوادي ويتخذ منه مكانا للتدريب وانطلاق عملياته إلى مدن حضرموت وشبوة التي يربطها وادي المسيني.

وتأتي هذه العملية عقب ستة أيام على انطلاق عملية "الفيصل" بقيادة التحالف العربي والإمارات ضد تنظيم القاعدة في حضرموت شرقي اليمن.

ويشكل دخول قوات النخبة الحضرمية بإسناد من قوات التحالف بقيادة السعودية، ودعم كبير من القوات الاماراتية، إلى "وادي المسيني" في حضرموت، نجاحا استراتيجيا في قطع شريان الحياة للقاعدة في معقلها الأساسي باليمن.

ويفتح تحرير وادي المسيني الطريق أمام قوات النخبة للتقدم إلى آخر معاقل القاعدة في مديرية سيئون.

المصدر: RT

نتاليا عبدالله